Тхэквондисты из подмосковного Фрязина успешно выступили на крупном всероссийском турнире

В Солнечногорске (Калининградская область) состоялся турнир с открытым статусом по тхэквондо ВТ Кубок СК «Pioneer». Среди медалистов оказались ребята из Фрязина.

В турнире среди спортсменов 2011-2012 годов рождения Василий Храпов стал победителем, а его товарищ по секции Гор Ароян серебряным призером. Тренируются парни у Владимира Устяна. Как отмечает наставник, оба его ученика хорошо тренируются и проявляют упорство в достижении цели. У Василия и Гора второй юношеский разряд и коричневые пояса.

Турнир в Солнечногорске стал первым после летнего перерыва. В августе спортсмены готовились к новому сезону на специальном сборе, где большое внимание уделялось физподготовке. По мнению тренера, тхэквондисты готовы успешно пройти весь соревновательный цикл 2023/2024.