Толкалина подтвердила роман с иноагентом Гребенщиковым

В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV артистка призналась, что музыкант является самым главным мужчиной в ее жизни, несмотря на то что их союз нельзя назвать простым и безоблачным

«Действительно, в моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то что у нас нет детей и у нас очень сложные отношения», — рассказала Любовь.

О романе актрисы и музыканта впервые заговорили летом 2025 года, но Толкалина тогда не раскрывала подробностей. Теперь она объяснила, что не видела смысла скрывать отношения, даже с учетом того, что Гребенщиков покинул Россию и имеет статус иностранного агента. При этом она не стремится выставлять напоказ детали личной жизни.

У пары нет общих детей, а их отношения, по словам Толкалиной, остаются сложными. Однако она уверена, что Гребенщиков — ее судьба. В конце разговора актриса поэтично описала свою любовь, связав ее с древнегреческой историей и упомянув, что ее крестная — гречанка.

Ранее сообщалось, что у актрисы Паулины Андреевой появился новый возлюбленный, похожий на Федора Бондарчука.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.