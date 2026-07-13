Толкалина подтвердила роман с иноагентом Гребенщиковым
Super: Любовь Толкалина назвала Гребенщикова главным мужчиной в ее жизни
Фото: [соцсети]
Российская актриса Любовь Толкалина подтвердила, что по-прежнему состоит в романтических отношениях с основателем группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым*, пишет Super.
В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV артистка призналась, что музыкант является самым главным мужчиной в ее жизни, несмотря на то что их союз нельзя назвать простым и безоблачным
«Действительно, в моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то что у нас нет детей и у нас очень сложные отношения», — рассказала Любовь.
О романе актрисы и музыканта впервые заговорили летом 2025 года, но Толкалина тогда не раскрывала подробностей. Теперь она объяснила, что не видела смысла скрывать отношения, даже с учетом того, что Гребенщиков покинул Россию и имеет статус иностранного агента. При этом она не стремится выставлять напоказ детали личной жизни.
У пары нет общих детей, а их отношения, по словам Толкалиной, остаются сложными. Однако она уверена, что Гребенщиков — ее судьба. В конце разговора актриса поэтично описала свою любовь, связав ее с древнегреческой историей и упомянув, что ее крестная — гречанка.
Ранее сообщалось, что у актрисы Паулины Андреевой появился новый возлюбленный, похожий на Федора Бондарчука.
* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.