Трагедия в мире дубляжа: ушел из жизни русский голос героев «Бегущего в лабиринте» и «Каратэ-пацана»

В Петербурге после борьбы с болезнью умер 27-летний актер дубляжа Вечерков
Российский кинематограф и мир дубляжа понесли тяжелую утрату — на 28-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер дубляжа Петр Вечерков. Печальную новость подтвердило профессиональное сообщество «Русский дубляж» в социальной сети «ВКонтакте».
Петр Вечерков, согласно публикации, скончался в Петербурге. Молодой артист, чей голос знаком миллионам зрителей, ушел из жизни в расцвете творческих сил, оставив после себя богатое наследие в десятках популярных фильмов и сериалов.
«Подробностей почти нет, но последние месяцы Петя тяжело болел», — говорится в публикации.
Несмотря на молодой возраст, Вечерков обладал уникальным профессиональным опытом — его карьера в дубляже началась, когда ему было всего восемь лет. За два десятилетия работы он подарил свои голоса таким запоминающимся персонажам, как Галли в культовой франшизе «Бегущий в лабиринте», Бену в драматическом сериале «Наследники», Гейбу в комедийном проекте «Держись, Чарли» и Еноху в мистическом «Доме странных детей мисс Перегрин».
В его фильмографии также значатся работы над озвучкой Макса Кентона в фантастическом блокбастере «Живая сталь» и Гарри в нашумевшем «Каратэ-пацане».
Преждевременный уход Вечеркова стал шоком для профессионального сообщества и поклонников, которые запомнят его как талантливого актера, чье мастерство позволяло оживлять на русском языке самых разных персонажей — от трогательных подростков до фантастических героев.
