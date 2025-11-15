В Стамбуле расследуют гибель немецкой туристки и детей

Гибель немецкой туристки и ее двух маленьких детей в Стамбуле может быть связана не с отравлением, а с внешним вмешательством, сообщает Life.ru со ссылкой на газету Sabah. Прокуратура зафиксировала дело как «подозрительную смерть» и поручила отделу по расследованию убийств изучить версии.

Во время вскрытия у детей обнаружили синяки на коленях и признаки кровоизлияний в желудке, однако явных следов пищевого отравления специалисты не зафиксировали. По делу уже задержаны продавцы мидий и рахат-лукума, владелец ресторана и еще один человек. Допрошены сотрудники отеля и повар, сообщили в прокуратуре.

Дело переведено в категорию подозрительной смерти, и следствие рассматривает все возможные версии, отметили в ведомстве. Напомним, ранее в Стамбуле мать и двое ее детей — трех и шести лет — скончались после предполагаемого пищевого отравления. Отец семьи в настоящее время находится в реанимации. Семья прибыла на отдых из Германии.

