Трамп потребовал вернуть «краснокожих» в американский футбол

Президент США Дональд Трамп заявил, что команде по американскому футболу «Вашингтон Коммандерс» (Washington Commanders) следует вернуть прежнее имя «Вашингтон Редскинс» (Washington Redskins). Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Redskins в буквальном переводе означает «краснокожие». Этот термин считается оскорбительным по отношению к индейцам. Команду переименовали в 2020 году на фоне расовых протестов.

По мнению Трампа, возвращения исторического названия хотят сами представители коренных народов, чья история «систематически стирается». Президент США пригрозил заблокировать строительство нового стадиона в Вашингтоне, если команде не вернут историческое название.

Под своим прежним именем «Редскинс» трижды в истории выигрывали Супербоул — в 1982, 1987 и 1991 годах.

Ранее сообщалось, что саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа может быть проведен в Китае.