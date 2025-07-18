Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Китае в день, когда истечет 50-дневный срок ультиматума по Украине, который был выдвинут на днях американцем. Об этом сообщает британское издание The Times.

Встреча, вероятно, будет посвящена параду в Пекине, который пройдет 3 сентября в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

По сведениям издания The Times, президент России выразил готовность принять участие в мероприятии, в то время как американский лидер ещё не получил приглашение от официального Пекина.

После того как Вашингтон и Пекин заключили ряд торговых соглашений, отношение президента Трампа к Китаю стало менее враждебным. Это дало повод предполагать, что в сентябре, во время саммита, его могут пригласить на встречу с председателем Си и президентом Путиным.

Следует напомнить, что в период военного конфликта Китай и Соединённые Штаты Америки тесно взаимодействовали, поскольку обе страны подверглись нападению со стороны Японии. Некоторые аналитики и простые граждане Китая высказывали мнение о том, что Си Цзиньпину следует воспользоваться этой ситуацией и пригласить Трампа и Путина на трехсторонний саммит, — добавляет британское издание.

В администрации президента Российской Федерации подтвердили, что Владимир Путин намерен совершить визит в Китай в период с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки глава государства примет участие в мероприятиях, посвящённых празднованию победы Китая над милитаристской Японией.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал 18-й пакет санкций ЕС против России.