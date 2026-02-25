Трамп вручит вратарю сборной США высшую гражданскую награду

Президент США Дональд Трамп в ходе своего ежегодного обращения к Конгрессу заявил, что наградит вратаря хоккейной сборной Коннора Хеллебака президентской медалью свободы, высшей гражданской наградой страны.

Трамп отметил, что за всю историю этой награды были удостоены только 12 спортсменов.

Голкипер «Виннипег Джетс» стал главным героем финала хоккейного турнира Олимпиады. Сборная США в решающем матче одолела Канаду (2:1 ОТ). Хеллебак отразил 41 бросок и сделал несколько невероятных спасений. Сборная США стала олимпийским чемпионом спустя 46 лет.

Коннор Хеллибак является одним из сильнейших вратарей современности. В НХЛ он трижды в карьере удостаивался приза «Везина Трофи» (лучшему голкиперу), а в минувшем сезоне получил еще и «Харт Трофи» (самому ценному игроку регулярного чемпионата).

Ранее женская сборная США по хоккею отказалась принять приглашение Дональда Трампа поприсутствовать при его обращении к Конгрессу. Чешский вратарь Доминик Гашек назвал этот отказ героическим поступком.