Гашек поддержал женскую сборную США, отказавшуюся встречаться с Трампом

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек поддержал женскую сборную США по хоккею, которая отказалась встретиться с президентом страны Дональдом Трампом.

Американская команда в финале Олимпиады обыграла Канаду со счетом 2:1 в овертайме. Точно с таким же счетом победила канадцев и мужская сборная. Дональд Трамп пригласил обе команды посетить свое выступление в Конгрессе.

Федерация хоккея США сообщила, что спортсменки польщены приглашением, но не смогут им воспользоваться из-за участия в других мероприятиях.

«Большое уважение этим женщинам. Ваш президент — большой лжец и мошенник, который злоупотребляет своим положением, чтобы оскорблять и запугивать своих сограждан. Я считаю, что вы проявили большой героизм, приняв это решение. Спасибо вам за это», — написал Гашек в соцсети.

Ранее Доминик Гашек приветствовал решение ИИХФ не допускать Россию к участию в Олимпийских играх. При этом отъявленный русофоб назвал НХЛ рекламой СВО из-за того, что она разрешает играть российским хоккеистам.