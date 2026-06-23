Трансфер бразильского защитника «Зенита» Нино в «Флуминенсе» на грани срыва

Переход защитника «Зенита» Нино в «Флуминенсе» находится на грани срыва, констатирует бразильское издание Globo. По данным источника, петербургский клуб не хочет идти на уступки касательно суммы трансфера.

Как сообщает издание, «Зенит» отклонил очередное предложение «Флуминенсе», и теперь переход 28-летнего защитника становится все менее вероятным.

Контракт Нино с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Бразилец проникся российской культурой, читает Достоевского и уже прилично говорит на русском языке. Однако Нино хотел бы переехать в Бразилию из-за болезни ребенка.

В минувшем сезоне Нино провел за «Зенит» 32 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн. В январе 2024 года «Зенит» покупал игрока у «Флуминенсе» за €5 млн.

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