«Спартак» нацелился на форварда «Рубина» Даку

По данным портала, в спортивном блоке красно-белых этот вариант считают приоритетным для усиления атаки.

Мирлинд Даку за три сезона в Казани забил 35 мячей в РПЛ в 78 матчах, а также сделал 10 ассистов. Албанским нападающим уже давно заинтересовались более статусные российские клубы. Год назад его пытался купить «Зенит», сделка оценивалась в €10-12 млн, но сорвалась.

Этим летом уже сообщалось об интересе к Даку со стороны «Локомотива». Причем эта сделка не могла состояться без участия «Спартака». Железнодорожники, испытывающие определенную стесненность в средствах, могли пойти за Даку только в случае продажи красно-белым Дмитрия Воробьева. Но теперь, похоже, и сам «Спартак» сменил приоритеты в поисках забивного форварда.

Контракт Даку с «Рубином» действует еще два года. Transfermarkt оценивает 28-летнего форварда в €9 млн.

Ранее в московском «Спартаке» рассказали о состоянии игроков, которые испытывали проблемы со здоровьем в концовке минувшего сезона.