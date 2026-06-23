Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд рассказала, как хочет провести старость

41-летняя звезда фильма «Вызов», российская актриса Юлия Пересильд рассказала о планах на будущее, пишет Super. Артистка призналась, что в старости видит себя «веселой старушкой с фиолетовыми волосами».

По словам Пересильд всерьез задумалась о написании мемуаров. Особе место в них займет период весны и лета 2026 года.

«Пока только скажу, что супернасыщенный трудовой период, когда хочется, чтобы всё получилось так, как мечтается», — отметила Юлия.

В последнее время актриса активно делится с поклонниками как творческими новостями, так и событиями из личной жизни. На этих выходных звезда устроила фотосессию с лошадью в цветущем саду ВДНХ. Поклонники оставили множество восхищенных комментариев под снимками.

Помимо работы, Пересильд уделяет внимание семье: недавно она трогательно поздравила младшую дочь с 13-летием, назвав ее «самой крутой девчонкой» и опорой для всей семьи.

Ранее актриса Юлия Пересильд заявила, что больше не будет говорить о личной жизни с журналистами.