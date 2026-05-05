Тренер «Авангарда» считает, что команда подарила сопернику победу

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал журналистам поражение команды в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива» — 2:3 во втором овертайме. Счет в серии стал равным — 3-3.

Сибиряки вели в счете 2:0 после шайб Василия Пономарева и Максима Лажуа. Но на последней минуте «Авангард» дрогнул, и форвард «Локомотива» Максим Шалунов (оба раза с передач Александра Радулова и Рушана Рафикова) забросил две шайбы и сравнял счет. В концовке второго овертайма, на 97-й минуте игры Рафиков отправил в ворота «Авангарда» победную шайбу.

«Сложно это переварить. Матч был за нами, допустили психологические ошибки, подарили сопернику голы на пустом месте. Нужны иметь именно нервы, чтобы грамотно распоряжаться шайбой в последние секунды матча», — сказал Ги Буше.

Седьмой матч серии пройдет 6 мая в Ярославле. Ранее выход в финал Кубка Гагарина оформил казанский «Ак Барс», в пяти матчах забравший серию у магнитогорского «Металлурга».