Масштабная тревога: режим ракетной опасности введен уже в девяти регионах РФ

Глава Свердловской области Денис Паслер сообщил о введении в регионе режима ракетной опасности. Соответствующее уведомление появилось в официальном канале губернатора в мессенджере MAX.

В своем обращении он призвал жителей проявлять повышенную внимательность и строго соблюдать меры личной безопасности. Паслер подчеркнул, что в регионе действует особый режим из-за угрозы ракетного удара, и призвал граждан следовать рекомендациям местных властей.

Данная мера принята в связи с обострением ситуации в стране и необходимостью защиты граждан от возможных угроз. Жителям рекомендуется оставаться в укрытиях или безопасных помещениях без окон, а также отслеживать официальные сообщения от экстренных служб.

Аналогичные меры были одновременно введены и в других субъектах федерации, в частности в Удмуртии, Татарстане, а также в Пензенской, Саратовской и Самарской областях. Широкий охват территорий свидетельствует о масштабе текущих рисков. Власти каждого из перечисленных регионов призвали граждан к осторожности и попросили их соблюдать правила безопасности.

Введение режима ракетной опасности представляет собой вынужденную меру реагирования на возрастающие угрозы, с которыми сталкиваются российские регионы. Государственные структуры продолжают мониторинг обстановки и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву.