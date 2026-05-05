«Гул мотора и взрывы». Над Воронежем работают системы ПВО

Жители южной и юго-западной части Воронежа рассказали о громких звуках, похожих на работу средств противовоздушной обороны.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошел около 15 минут назад. По словам горожан, от хлопков сработали сигнализации припаркованных автомобилей, а перед этим в небе был слышен гул моторов.

Горожане связывают произошедшее с атакой беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

На данный момент официальных комментариев от государственных органов или экстренных служб по факту происшествия не поступало.

До этого стало известно, что системы ПВО отражают атаку ВСУ над Чебоксарами.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву.