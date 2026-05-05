«Бездумное поглощение контента». Детям до 14 лет хотят запретить пользоваться соцсетями

Артур Шлыков, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и председатель движения «Гражданский комитет России», выступил с инициативой по защите детей от негативного влияния соцсетей. В интервью РИА Новости он заявил, что детям младше 14 лет не стоит предоставлять полный и бесконтрольный доступ к интернет-ресурсам.

По его убеждению, для пользователей, не достигших этого возраста, использование глобальной Сети должно происходить исключительно под наблюдением родителей или законных представителей. Особое ограничение, по мнению общественного деятеля, следует ввести в отношении социальных сетей.

Основной причиной для таких мер Шлыков называет неконтролируемое потребление контента, которое наносит вред развитию личности. По его словам, современные дети подолгу погружаются в «бездумное употребление контента», зачастую ограничиваясь развлекательными или потенциально опасными материалами, что ведет к интеллектуальной деградации. Он напомнил о тревожной статистике правонарушений.

«Мы все свидетели новостей о вовлечении детей в противоправные действия, вербовке украинскими спецслужбами… До определенного возраста без родительского присутствия ребенку не стоит давать полную свободу пользования интернетом. Возможно, речь о достижении 14-летнего возраста», — приводит слова члена СПЧ информагентство.

Вместе с тем Артур Шлыков подчеркнул, что любые возрастные ограничения не могут игнорировать индивидуальные особенности каждого несовершеннолетнего. Один ребенок может использовать доступ во Всемирную паутину для самообразования, знакомства с наукой и мировым культурным наследием. Другой же, напротив, будет искать деструктивный и запрещенный контент. Эксперт резюмировал, что именно на родителях лежит главная ответственность за цифровую гигиену в семье, так как одними лишь государственными запретами проблему воспитания не решить.

«Исходя из этой реальности, основная роль отдается в руки самих родителей. Государство не может полностью зарегулировать все коммуникации, это не даст никакого эффекта, если внутри самих семей нет достойного образовательного и культурного уровня», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что французским подростам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями.