«Плацдарм войны»: эксперт оценил планы Латвии у границы с РФ

По его мнению, решение о строительстве совместно с Украиной завода по производству БПЛА рядом с границей с РФ и Белоруссией — не просто промышленный проект, а формирование нового узла военной инфраструктуры. В результате Латгальский приграничный район становится площадкой для концентрации средств и технологий, связанных с украинским театром боевых действий.

Панкратов отметил, что Латвия последовательно переводит приграничные районы из категории обычных регионов ЕС в зоны повышенного военного риска. Завод БПЛА, производство дронов‑перехватчиков и стремление запустить объект как можно скорее, по словам эксперта, свидетельствуют о создании элемента региональной системы воздушного и беспилотного рубежа, ориентированной на потребности ВСУ.

В целом, считает Панкратов, линия Латвии в сфере безопасности строится на тесном сближении с украинской военной машиной и на усилении своей роли в НАТО — как государства, готового размещать у границы с Россией чувствительные объекты.