Кандидат биологических наук Дмитрий Федоров рассказал РИА Новости , как действовать при ожоге черноморской медузы.

В Черном море обитают медузы (корнерот и аурелия), которые не смертельно опасны, но могут вызвать сильное раздражение, а у аллергиков — отек Квинке. При этом жалить способны даже медузы, выброшенные на берег.

Алгоритм первой помощи:

как можно скорее выйти из воды;

сухими руками или пинцетом удалить остатки щупалец;

промыть место ожога соленой морской водой (пресная может активировать стрекательные клетки);

приложить холод (например, лед) на 5–10 минут;

аккуратно промокнуть кожу салфеткой, при необходимости принять антигистаминное средство и нанести крем от ожогов.

При сильной или нетипичной реакции, а также при ухудшении самочувствия нужно срочно обратиться к врачу.