Как помочь себе при ожоге медузы — инструкция от специалиста

Биолог Федоров: в Черном море обитают медузы, вызывающие отек Квинке

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Кандидат биологических наук Дмитрий Федоров рассказал РИА Новости, как действовать при ожоге черноморской медузы.

В Черном море обитают медузы (корнерот и аурелия), которые не смертельно опасны, но могут вызвать сильное раздражение, а у аллергиков — отек Квинке. При этом жалить способны даже медузы, выброшенные на берег.

Алгоритм первой помощи:

  • как можно скорее выйти из воды;
  • сухими руками или пинцетом удалить остатки щупалец;
  • промыть место ожога соленой морской водой (пресная может активировать стрекательные клетки);
  • приложить холод (например, лед) на 5–10 минут;
  • аккуратно промокнуть кожу салфеткой, при необходимости принять антигистаминное средство и нанести крем от ожогов.

При сильной или нетипичной реакции, а также при ухудшении самочувствия нужно срочно обратиться к врачу.

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