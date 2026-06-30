Как помочь себе при ожоге медузы — инструкция от специалиста
Биолог Федоров: в Черном море обитают медузы, вызывающие отек Квинке
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Кандидат биологических наук Дмитрий Федоров рассказал РИА Новости, как действовать при ожоге черноморской медузы.
В Черном море обитают медузы (корнерот и аурелия), которые не смертельно опасны, но могут вызвать сильное раздражение, а у аллергиков — отек Квинке. При этом жалить способны даже медузы, выброшенные на берег.
Алгоритм первой помощи:
- как можно скорее выйти из воды;
- сухими руками или пинцетом удалить остатки щупалец;
- промыть место ожога соленой морской водой (пресная может активировать стрекательные клетки);
- приложить холод (например, лед) на 5–10 минут;
- аккуратно промокнуть кожу салфеткой, при необходимости принять антигистаминное средство и нанести крем от ожогов.
При сильной или нетипичной реакции, а также при ухудшении самочувствия нужно срочно обратиться к врачу.