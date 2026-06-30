Формула здоровых зубов: четыре главных элемента от стоматолога
Стоматолог Те: ирригатор не заменит механическую чистку
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Заслуженный врач России, профессор Елена Те назвала формулу здоровых зубов. По словам специалиста, она состоит из четырех элементов: зубная щетка, паста, зубная нить и регулярные визиты к стоматологу — два раза в год, сообщает РИА Новости.
Профессор отметила, что ирригатор — это дополнительный инструмент, который не заменит механическую чистку. Также стоматолог посоветовала уделять утренней гигиене три минуты — столько, сколько длится хорошая песня.