Тренер Татьяна Тарасова ответила на критику об открытии Олимпиады в Париже

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова ответила Михаилу Шахназарову, который раскритиковал ее высокую оценку церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщает портал Regions .

Ранее критик назвал открытие Игр самым провальным за всю историю соревнований и обвинил Тарасову в том, что она «поет дифирамбы» церемонии.

«Я вообще не знаю, кто такой этот Шахназаров и откуда он вылез. С такой фамилией я знаю только кинорежиссера, ни о каком критике и его высказываниях не слышала и слышать не хочу. Мне плевать на мнение никому не известного человека. Пусть проваливает на все четыре стороны», — заявила Тарасова.

По ее словам, церемония была зрелищной, и отказываться от этого заявления она не намерена. Тарасова также напомнила, что в соревнованиях участвуют и российские спортсмены под нейтральными флагами.