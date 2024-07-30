Тренер Татьяна Тарасова ответила на критику об открытии Олимпиады в Париже
Фото: [unsplash.com]
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова ответила Михаилу Шахназарову, который раскритиковал ее высокую оценку церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщает портал Regions.
Ранее критик назвал открытие Игр самым провальным за всю историю соревнований и обвинил Тарасову в том, что она «поет дифирамбы» церемонии.
«Я вообще не знаю, кто такой этот Шахназаров и откуда он вылез. С такой фамилией я знаю только кинорежиссера, ни о каком критике и его высказываниях не слышала и слышать не хочу. Мне плевать на мнение никому не известного человека. Пусть проваливает на все четыре стороны», — заявила Тарасова.
По ее словам, церемония была зрелищной, и отказываться от этого заявления она не намерена. Тарасова также напомнила, что в соревнованиях участвуют и российские спортсмены под нейтральными флагами.