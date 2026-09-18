Руслан Фурс: в Подмосковье ДЭГ выбрали около 12% избирателей

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс рассказал о начале выборов в Подмосковье. По его словам, в первый день голосования в региона открыли 3977 избирательных участков.

Из общего числа участков 3925 являются постоянными, еще 52 — временными. Также открыли восемь временных участков в СИЗО. Еще 44 временных участка заработают 20 сентября.

Большинство участков расположены в образовательных учреждениях — 2558. В учреждениях культуры открыли 944 участка, в спортивных учреждениях — 101, административных зданиях — 100, в учреждениях здравоохранения — 42, в остальных местах — 180. Шесть участков открыты на территории воинских частей. По два участка организовали в аэропортах Жуковского и Шереметьево.

Фурс отметил, что в области работают 56 территориальных избирательных комиссий, в которых состоят 572 члена комиссии. На избирательных участках работают еще 36 073 человека.

На 1 июля численность избирателей в регионе составляла 6 167 821 человека. В этом году 732 203 избирателя решили проголосовать дистанционно. Это почти 12% от общего числа избирателей в области. Больше всего заявок на участие в ДЭГ поступило из Звездного городка, Шатуры и Власихи.