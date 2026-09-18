На избирательном участке № 3622 в Видном первыми проголосовали молодожены
Молодожены стали первыми избирателями на участке в Видном
Фото: [Полина Абраменко]
На избирательном участке № 3622 в Видном первыми проголосовали молодожены. Пара приехала на участок прямо в свадебных нарядах до начала праздничного банкета.
Молодые люди заранее спланировали заезд на избирательный участок, чтобы успеть проголосовать до начала празднования свадьбы.
«Меня зовут Мария, я из города Видное. Сегодня на участке было многолюдно, но из-за нашего мероприятия нас быстро пропустили. Мы заранее решили, что придем на выборы. Очень радостно, что многое успели!» — рассказала невеста.