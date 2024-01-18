Тренер Волынкина перечислила простые методы поднять мотивацию к тренировкам после Нового года
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам спортивного тренера Марии Волынкиной, после новогодних каникул нередко теряется личная мотивация к тренировкам, тем не менее следует всегда помнить, что расслабляться не стоит. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что важно круглогодично держать себя в хорошей физической форме.
По мнению эксперта, при начинании нового спортивного года нужно сильно не перегружать себя и не изнурять организм жесткими диетами.