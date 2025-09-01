Тренер Жулин объяснил, почему в ISU не хотят возвращения российских фигуристов

Известный российский тренер Александр Жулин в разговоре с RTVI рассказал, почему в Международном союзе конькобежцев (ISU) не хотят возвращения на международную арену фигуристов.

«ISU — они очень не хотят нашего возвращения. Потому что у них наконец-то жизнь наладилась, у них какие-то датчане стали медали завоевывать. Кто бы мог подумать, что какая-то там бельгийка займет место в тройке или чуть ли не чемпионат Европы выиграет, когда при наличии русских она бы там близко не стояла даже к пьедесталу никогда? А сейчас им хорошо, их все радует, их все устраивает», — сказал Жулин.

Он отметил, что есть международные федерации, в которых понимают, что присутствие российских спортсменов важно для развития вида спорта: бокс, борьба, плавание. Но вот в ISU придерживаются другой позиции.

Ранее Александр Жулин признался, что стал фанатом Владимира Путина после внешнеполитических шагов президента России.