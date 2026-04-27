«Третья ипотека». Дима Билан взял очередной кредит на дом с бассейном

Дима Билан сообщил, что оформил уже третью ипотеку и приспособился жить в условиях постоянного «прессинга».

Как рассказал артист, раньше он именовал кредиты «ссудой», поскольку его сознание попросту отвергало термин «ипотека». Об этом пишет «Пятый канал».

«Немножко, можно сказать, научился жить с ипотекой. Я даже не мог запомнить это название. Я всё время называл это ссудой <...>», — поделился исполнитель.

Стоит отметить, что певец никогда особенно не влезал в долги. Тем не менее для Билана нынешний кредит — уже третий по счету.

«Так что я научился жить под этим прессингом — каждый человек поймет», — отмечает Билан.

Недавно артист приобрел дом с нестандартной архитектурой, где нет привычной «квадратной» планировки. Для сделки ему пришлось продать два других объекта и оформить ипотеку. По словам певца, в новом жилье есть все для восстановления после работы: бассейн, живописный вид и близость к воде.

