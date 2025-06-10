Три российских топ-клуба претендуют на вингера «Ахмата»

ЦСКА перехватил инициативу в борьбе за вингера «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаева, рассказал инсайдер Иван Карпов.

На одного из главных дриблеров РПЛ также претендуют «Краснодар» и «Зенит». В какой-то момент ближе всех к совершению сделки был «Краснодар», который предложил конкретную сделку — €8 млн.

Однако «Ахмат» захотел получить за игрока €11 млн. Неизвестно, готовы ли обычно экономные армейцы выложить требуемую сумму. При этом на портале Transfermarkt стоимость 25-летнего футболиста оценивается в €3,5 млн.

В минувшем сезоне Садулаев сыграл 35 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забив три мяча и отдав четыре передачи.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о том, какие трансферы планирует осуществить «Зенит».