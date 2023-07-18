Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом в три рубля «Творчество Виктора Цоя».

На оборотной стороне монеты размещено рельефное изображение рок-музыканта с микрофоном в руках и указаны годы его жизни.

Всего выпущено пять тысяч экземпляров монеты.

«Советский рок-музыкант, основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки», – указывается в сообщении Центробанка.

Виктор Цой погиб в 28 лет в автокатастрофе в нескольких километрах от Риги. После его гибели установился посмертный культ музыканта.