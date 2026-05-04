ЦСКА уволил Челестини за два тура до конца чемпионата

ЦСКА сообщил о расставании с главным тренером Фабио Челестини. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе со швейцарцем тренерский штаб армейцев покидают сразу пятеро его помощников.

До конца сезона руководить командой будет Дмитрий Игдисамов, который работал с основой ЦСКА с 25 марта. В структуре клуба 39-летний специалист трудится с 2019 года.

Фабио Челестини пришел в ЦСКА накануне сезона. В первой половине чемпионата причин для беспокойства не было, но после зимней паузы команда совершенно расклеилась.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что армейцы готовы уволить главного тренера, но по окончании сезона. В этом случае размер компенсации был бы заметно меньше. Но в итоге руководство клуба решило больше не терпеть.

Челестини покинул клуб за два дня до важнейшего матча финала Пути регионов Кубка России. 6 мая ЦСКА сыграет со «Спартаком».