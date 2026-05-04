«Диктант здоровья–2026»: стартует второй модуль просветительской акции

С 4 по 22 мая 2026 года пройдет второй модуль масштабного просветительского проекта «Диктант здоровья», организованного в рамках коммуникационной стратегии «Санпросвет». Новая серия заданий будет посвящена двум важным аспектам здорового образа жизни: физической активности под девизом «Движение — жизнь» и принципам правильного питания в рамках темы «Питаемся правильно». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Первый этап акции, который состоялся с 13 по 24 апреля 2026 года в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)», вызвал огромный отклик среди россиян: свои знания проверили более 1,6 млн человек. Главная цель мероприятия — популяризация санитарно‐гигиенической грамотности и обучение нормам здорового образа жизни — была успешно достигнута.

Наиболее активно в первом этапе акции участвовали жители Тверской, Волгоградской, Воронежской и Смоленской областей, Республики Татарстан — именно эти регионы вошли в пятерку лидеров по числу вовлеченных граждан. Тест включал 20 тематических вопросов, посвященных гигиене рук и здоровой улыбке. Россияне показали отличные результаты - 76,4% ответов по всем вопросам были правильными.

Во втором модуле участники смогут углубить свои знания о здоровом образе жизни. Все материалы подготовлены экспертами Роспотребнадзора и основаны на принципах доказательной медицины. Принять участие в диктанте можно онлайн на портале диктант-санпросвет.рф.

