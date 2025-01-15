Цымбалюк-Романовская заявила о скором замужестве

Вдова народного артиста Советского Союза Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская уже свыше четырех лет живет без своего знаменитого супруга. По ее словам, хотя ее нередко замечают в компании с разными мужчинами, ей так и не удалось создать семью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что о создании новой семьи пианистка задумалась еще более шести лет назад, через год после развода с актером. Однако все попытки найти спутника жизни заканчивались крахом. Более того, после смерти Джигарханяна у нее вовсе пропало желание размышлять на тему замужества.

По мнению Цымбалюк-Романовской, сейчас она дала себе второй шанс вновь обрести женское счастье. Однако о наличии спутника жизни она предпочла умолчать.

Она подчеркнула, что все романы, которые ей приписывали представители медиа, были только плодом фантазии журналистов. И на сегодняшний день вдова артиста довольствуется тем, что ведет свои соцсети, зарабатывает на рекламе и старается редко появляться на светских раутах.

Ранее поклонники отметили, что Виталина Цымбалюк-Романовская очень изменилась.