Турецкие СМИ прочат Зидана в тренеры «Фенербахче»
Sabah Spor: «Фенербахче» намерен заключить контракт с Зинедином Зиданом
Турецкий «Фенербахче» близок к подписанию на пост главного тренера знаменитого француза Зинедина Зидана, сообщает Sabah Spor.
По данным издания, стороны близки к соглашению, осталось утрясти некоторые детали по условиям контракта.
Впрочем, испанская газета Mundo Deportivo называет эту информацию слухами и утверждает, что приоритетом для Зидана остается работа в сборной Франции. Специалист ждет, когда этот пост освободит после чемпионата мира Дидье Дешам.
Всю свою тренерскую карьеру Зидан провел в мадридском «Реале», выиграв с ним три Лиги чемпионов. С 2021 года француз остается без работы.
Ранее «Фенербахче» отправил в отставку Жозе Моуринью после того, как турецкий клуб не смог пробиться в основной турнир Лиги чемпионов.