Турецкие СМИ прочат Зидана в тренеры «Фенербахче»

По данным издания, стороны близки к соглашению, осталось утрясти некоторые детали по условиям контракта.

Впрочем, испанская газета Mundo Deportivo называет эту информацию слухами и утверждает, что приоритетом для Зидана остается работа в сборной Франции. Специалист ждет, когда этот пост освободит после чемпионата мира Дидье Дешам.

Всю свою тренерскую карьеру Зидан провел в мадридском «Реале», выиграв с ним три Лиги чемпионов. С 2021 года француз остается без работы.

Ранее «Фенербахче» отправил в отставку Жозе Моуринью после того, как турецкий клуб не смог пробиться в основной турнир Лиги чемпионов.