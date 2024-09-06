Туристические маршруты для туристов с питомцами разработали в Подмосковье и Москве

Два маршрута для совместных поездок с питомцами были разработаны в рамках совместного проекта «Москва плюс Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Так, для туристов разработаны два маршрута: «Универсальный маршрут» и «Маршрут повышенного комфорта». В программе «Универсального маршрута» предлагается двухдневная программа, в которую входят посещения Коломенского музея-заповедника, а также парка «Горки Ленинские» и Мещерского леса. Помимо этого, в программу входят посещения ресторанов и номера в отелях.

А «Маршрут повышенного комфорта» предполагает программу, в которую входят кафе в центре города и минимальная удаленность между точками маршрута. Помимо этого, для туристов предусмотрены специальные места, где они смогут поиграть со своими питомцами и посетить красивые места.

Узнать подробности о маршрутах с питомцами можно на сайте.