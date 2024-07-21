Турнир по быстрым шахматам прошел во дворце спорта «Лама» в Волоколамске

Масштабный турнир, приуроченный к Международному дню шахмат, состоялся накануне в волоколамском дворце спорта «Лама». Шахматисты муниципалитета, гости из Истры, Красногорска, Можайска, Москвы, Одинцово, Рузы и других городов собрались, чтобы выявить сильнейших из 96 участников в трех возрастных группах.

Девять туров хоть и по быстрым шахматам, но растянулись они на несколько часов, дав возможность увидеть, что это игра не всегда спокойная и размеренная, а динамичные и захватывающие партии, продемонстрированные участниками, лишь подтвердили это.

«В социальных сетях узнали, что будет турнир, еще месяц назад зарегистрировались. Вот, приехали за сто километров. Не зря приехали!», — рассказал Виталий Лепилов из Красногорска, чей шестилетний сын Илья занял первое место в своей возрастной подгруппе среди мальчиков и четвертое место — в общем зачете группы

Самые ожесточенные схватки проходили, конечно же, среди более опытных старших игроков. И настоящий фурор произвела Маргарита Сидорова из Можайска, ставшая абсолютным победителем в группе: девять победных туров подряд и вот уже другие шахматисты называют ее «Королева Марго».

Мероприятие получилось действительно масштабным, и теперь в планах у организаторов уже более амбициозные намерения: не только сделать подобные турниры в Волоколамске регулярными, но и создать местную шахматную федерацию.