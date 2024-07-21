Турнир по быстрым шахматам прошел во дворце спорта «Лама» в Волоколамске
Фото: [Дмитрий Беденко]
Масштабный турнир, приуроченный к Международному дню шахмат, состоялся накануне в волоколамском дворце спорта «Лама». Шахматисты муниципалитета, гости из Истры, Красногорска, Можайска, Москвы, Одинцово, Рузы и других городов собрались, чтобы выявить сильнейших из 96 участников в трех возрастных группах.
Девять туров хоть и по быстрым шахматам, но растянулись они на несколько часов, дав возможность увидеть, что это игра не всегда спокойная и размеренная, а динамичные и захватывающие партии, продемонстрированные участниками, лишь подтвердили это.
«В социальных сетях узнали, что будет турнир, еще месяц назад зарегистрировались. Вот, приехали за сто километров. Не зря приехали!», — рассказал Виталий Лепилов из Красногорска, чей шестилетний сын Илья занял первое место в своей возрастной подгруппе среди мальчиков и четвертое место — в общем зачете группы
Самые ожесточенные схватки проходили, конечно же, среди более опытных старших игроков. И настоящий фурор произвела Маргарита Сидорова из Можайска, ставшая абсолютным победителем в группе: девять победных туров подряд и вот уже другие шахматисты называют ее «Королева Марго».
Мероприятие получилось действительно масштабным, и теперь в планах у организаторов уже более амбициозные намерения: не только сделать подобные турниры в Волоколамске регулярными, но и создать местную шахматную федерацию.
«В России 29 региональных шахматных федераций и пока мы зависим от них, ведь для проведения подобных турниров необходимо привлечение квалифицированных судей. Станем тридцатой федерацией — будут свои судьи. Турниры проще проводить будет», — поделилась планами преподаватель клуба «Форпост» Елена Кондратьева.