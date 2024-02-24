Турнир по хоккею в валенках прошел в День защитника Отечества в Королеве

«Каждый год День защитника Отечества мы празднуем игрой в хоккей в валенках. В этот раз у нас играли только четыре команды. Одна из них, „Мечта тренера“, состоит из футболистов. Один матч длился два тайма по семь с половиной минут. Каждый играл с каждым», — рассказал организатор турнира, трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта Александр Цыганов.