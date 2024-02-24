Турнир по хоккею в валенках прошел в День защитника Отечества в Королеве
Фото: [Роман Савельев]
Накануне на стадионе «Металлист», в космической столице России, в подмосковном Королеве состоялся традиционный турнир по хоккею в валенках среди городских команд.
«Каждый год День защитника Отечества мы празднуем игрой в хоккей в валенках. В этот раз у нас играли только четыре команды. Одна из них, „Мечта тренера“, состоит из футболистов. Один матч длился два тайма по семь с половиной минут. Каждый играл с каждым», — рассказал организатор турнира, трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта Александр Цыганов.
Со стороны каждой команды играло по 6 человек, считая вратаря. Спортсмены должны были отобрать у противника мяч, добежать в валенках до вражеских ворот и клюшкой забить мяч. Особенно зрелищной была борьба за мяч на льду. Дети оставались в полном восторге и хотели поваляться в снегу вместе со взрослыми, мамы с трудом их удерживали
«Я не хоккеист, но понаблюдать за игрой было интересно. Это не только весело, но и полезно. Многие отмечают 23 февраля горячительными напитками, а кто-то бегает с клюшкой и в валенках по льду. Вот думаю записаться к ним на секцию», — подчеркнул один из жителей города Максим Павлихин