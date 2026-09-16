Теплый сентябрь и щедрая грибница: под подмосковным Красноармейском пошли гигантские боровики

Сентябрь — время, когда леса под Красноармейском переживают пик грибного изобилия. Жителю деревни Костино улыбнулась редкая удача: он обнаружил настоящего исполина среди лесных обитателей — белый гриб, который издавна величают царем «тихой охоты», сообщил REGIONS.

Своей добычей грибник поделился в местном паблике. На кадрах видно внушительный боровик с толстой ножкой и широкой шляпкой. Публикация мгновенно собрала отклики: другие любители лесных прогулок принялись выкладывать собственные сентябрьские находки, подтверждая, что крупные белые грибы в нынешнем сезоне попадаются в окрестных лесах нередко.

Секрет щедрого урожая, по мнению грибников, кроется в погоде. Середина сентября выдалась теплой и солнечной, а после влажного периода грибница получила именно те условия, которые нужны для активного роста.

«Кажется, этот гриб сам должен был идти домой, а не его нести», — шутят жители в соцсетях.

Белый гриб по праву считается одной из самых ценных лесных находок. Чаще всего он селится рядом с соснами, елями и березами, выбирая старые леса со мхом и хорошо прогреваемые участки.

Опытные грибники предупреждают: впечатляющий вид — еще не повод класть добычу в корзину. Перед сбором стоит внимательно осмотреть гриб. Червивые, переросшие или поврежденные экземпляры разумнее оставить на месте.

Ранее сообщалось, что чудо-гриб заполонил Подмосковье, но есть его нельзя.