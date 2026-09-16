Жвачка против кофе утром: врач предупредил о риске язвы из-за жевательной резинки

Идея заменить кофе жевательной резинкой на первый взгляд выглядит безобидной, но, как предупреждает врач‑терапевт Денис Прокофьев в интервью радио Sputnik , у такого способа взбодриться есть серьезные риски. Изначально эта привычка кажется простым способом быстро прийти в себя, однако физиология организма реагирует на жевание совсем не так, как хотелось бы тем, кто ищет легкий заряд энергии.

По его словам, когда человек жует резинку, организм воспринимает это как начало приема пищи: усиливается слюноотделение, запускается пищеварительный процесс, растет аппетит, желудок начинает вырабатывать соляную кислоту и активнее сокращаться. Если при этом еды не поступает, кислота воздействует на пустую слизистую — а это прямой путь к раздражению и развитию заболеваний. По словам специалиста, подобная практика способна привести к язвенной болезни желудочно‑кишечного тракта, поэтому злоупотреблять жвачкой ни в коем случае не стоит. Более того, врач обращает внимание и на другую распространенную привычку — употребление кофе натощак: она тоже агрессивно влияет на слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки и по большому счету не дает настоящего тонуса.

В качестве безопасных альтернатив для утреннего пробуждения эксперт предлагает совсем другие методы. На первом месте — контрастный душ: он усиливает кровоток и действительно помогает организму проснуться без вреда для здоровья. Не менее эффективны физические нагрузки — зарядка, гимнастика, пробежка или хотя бы активная ходьба. Важную роль играет и полноценный горячий завтрак: он естественным образом запускает пищеварение, давая телу энергию, а не стресс. Отдельно врач подчеркивает значимость питьевого режима: суточная норма жидкости должна составлять до полутора–двух литров.

Таким образом, попытка заменить кофе жвачкой — не лучшая стратегия: вместо бодрости она может принести проблемы с желудком. Гораздо разумнее опираться на физиологичные способы активации организма — движение, водные процедуры, сбалансированное питание и достаточное количество воды. Любые способы стимуляции стоит соотносить с заботой о здоровье, а при сомнениях — консультироваться со специалистом.

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