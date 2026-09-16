Калининградцам придется вставать пораньше: время записи к врачам изменили

В Калининградской области изменили время появления новых талонов к врачам через региональную электронную регистратуру. Теперь запись открывается с 7:00 утра вместо полуночи, передает МК в Калининграде.

В региональном минздраве пояснили, что изменение связано с удобством для жителей. Записаться на прием также можно через «Госуслуги» и национальный мессенджер — там новые талоны становятся доступны ежедневно с 00:00.

Через эти сервисы пациенты могут не только записаться к врачу, но и перенести или отменить визит.

Кроме того, продолжает работать медицинский контакт-центр. Запись через операторов начинается в 7:00. Сейчас специалисты постепенно подключают к системе детскую линию.

До конца 2026 года к медицинскому контакт-центру планируют подключить все детские поликлиники Калининградской области.