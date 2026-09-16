Четыре месяца лечил насморк и едва не погиб: у парня отек мозг

В Сургуте врачи спасли 21-летнего мужчину с тяжелыми осложнениями фронтита. Молодой человек около четырех месяцев самостоятельно пытался справиться с насморком, однако воспаление распространилось из лобной пазухи в область мозга. Об этом передает URA.RU.

Компьютерная томография показала разрушение задней стенки лобной пазухи, абсцесс правой лобной доли и выраженный отек мозга. Воспалительный процесс затронул твердую мозговую оболочку и мозговое вещество, создав угрозу для жизни пациента.

Сначала врачи дренировали пазухи и поместили молодого человека в реанимацию. После консультации с нейрохирургами пациента перевели в травмцентр, где ему провели декомпрессивную трепанацию черепа и санацию гнойного очага.

На следующий день специалисты выполнили фронтотомию — вскрыли правую лобную пазуху и удалили патологическое содержимое. Во время операции были обнаружены обломки кости, гной и грибковые массы.