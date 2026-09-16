«Мимимишность» зашкаливает: в Балашихе дети встречают роботов-курьеров как супергероев

Балашиха пополнила список городов Подмосковья, где заказы доставляют роботизированные курьеры. Сотни жителей округа уже успели оценить качество их услуг. Однако наибольший восторг появление робота-курьера вызвало у детей. Об этом проинформировал канал в МАХ «Балашиха Life», сообщил REGIONS.

Самые искренние эмоции

Видео, на котором девочка с нетерпением ждет робота, а затем благодарит его за выполненный заказ, буквально взорвало местные паблики. Подписчики отмечают, что «мимимишность» ролика просто зашкаливает.

«Это даже милее спящих котят. Общение детей и роботов — вот что сегодня в тренде. Даже не могу объяснить, чем это видео так притягивает. Создается ощущение, что они изобрели свой язык, который уже не смогут понять взрослые. А радость девочки — это самые искренние эмоции, которые я когда-либо видел», — комментирует пользователь Сети.

О том, почему при обилии автоматизированных игрушек современные дети приходят в такой восторг именно от роботов-доставщиков, в беседе с REGIONS рассказала психолог, немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд.

Секрет в форме и автономности

По словам эксперта, разгадка кроется в форме и размере робота. Создатели намеренно придали роботам-доставщикам и голосовым ассистентам округлые очертания и компактные размеры.

«Доказано, что человек больше расположен к роботам округлых форм, так как они напоминает малышей или детенышей животных. Это снижает число актов вандализма в отношение роботов и располагает к бережному отношению к ним. Как побочный эффект — желание детей установить контакт с себе подобными», — рассказала Гринвальд.

Кроме того, по словам психолога, детей привлекает автономность работы такого доставщика. Опыт обращения с механическими и электрическими игрушками говорит им о том, что самодвижущийся аппарат должен работать на батарейках или от сети. Однако в случае с роботом-доставщиком батарея скрыта. Именно такой диссонанс, по мнению эксперта, и вызывает у детей неподдельный восторг и ощущение волшебства.

Ранее сообщалось, что робот-доставщик растерялся посреди двора и угодил под колеса автомобиля в Одинцове.