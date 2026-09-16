Снуп Догг стал специальным гостем на армянской свадьбе в Лос-Анджелесе

54-летний американский рэпер Снуп Догг (настоящее имя — Келвин Бродус-младший) стал специальным гостем армянской свадьбы в Лос-Анджелесе, сообщает Super. Кадры с торжества быстро разошлись по Сети.

Музыкант исполнил свои известные хиты Still DRE и P.I.M.P., которые были записаны при участии Dr. Dre и 50 Cent. На выступлении Снуп был в привычном образе: черной толстовке с капюшоном, широких темных брюках, кедах и массивных солнцезащитных очках. Неизвестно, какую сумму заплатили за частное выступление артиста.

Накануне стало известно, что Догг выступит продюсером собственного байопика под названием Snoop. Кинокомпания Universal Pictures объявила, что фильм выйдет в мировой прокат 6 августа 2027 года. Главную роль в фильме исполнит 26-летний Джонатан Дэвисс.

Ранее продюсер Сергей Дворцов допустил визит Шакиры в Россию в 2027 году.