Восстание ИИ или Третья мировая: политолог раскрыл, почему человечество не сможет остановить восстание машин

Политолог Дмитрий Бавырин в эфире радио Sputnik высказал неожиданный прогноз: Третьей мировой войны не будет, потому что раньше случится восстание искусственного интеллекта. По его словам, это чистая футурология, но у человечества появится шанс и повод объединиться против угрозы тотального характера.

Бавырин уверен: учитывая текущий уровень развития технологий и то, насколько глубоко люди в них погружены, сделать уже ничего нельзя — остается только «расслабиться и полюбить ИИ». Отдельно он подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта тесно связано с войной.

«Мы по всем вводным находимся в преддверии апокалипсиса. В тот момент, когда произойдет восстание машин, будьте уверены, они будут хорошо воевать — мы же их этому и научили», — подытожил политолог.

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