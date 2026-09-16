В Московской области за сезон сократилось число несчастных случаев на водоемах

В Подмосковье за сезон почти на треть сократилось число несчастных случаев на водоемах. Итоги купального сезона подвели на заседании региональной Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает портал Правительства Московской области со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Этим летом на водоемах Подмосковья погибли 88 человек, в том числе 12 детей. Спасти удалось 30 человек. Показатель смертности снизился на 29% по сравнению с 2025 годом. Однако увеличилось число детских смертей — на два случая.

Большинство несчастных случаев происходили на диких и необорудованных пляжах. Самые частые причины трагедий — купание в состоянии опьянения и отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых.

В целях повышения безопасности на водоемах в Подмосковье обустраивают официальные пляжи. Сейчас их 103. Этот показатель на 10% превышает данные за прошлый год. Также территории ежедневно патрулировались. Инспекторы провели тысячи бесед и не дали остаться у воды без присмотра более чем 1,2 тыс. детей.

В рамках рейдов ГИМС было выявлено 561 нарушение. Большинство были связаны с неправильным использованием лодок и катеров или с управлением ими без прав. По правилам охраны жизни на воде составили 44 протокола.

Также в регионе прошла акция «Научись плавать». В ней приняли участие более 113 тыс. детей.

Сейчас в рамках подготовки к зиме в округах проверят и обновят знаки, запрещающие выход на лед. В зимний период экстренные службы будут ежедневно замерять толщину льда и патрулировать водоемы.