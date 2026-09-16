Модульные дома преподнесли неприятный сюрприз владельцам спустя несколько лет

Модульные дома, которые в последние годы стали популярны в России, начали разрушаться спустя несколько лет после строительства. Об этом пишет Baza, передает Газета.ру.

По данным издания, с проблемами столкнулось большинство собственников. В домах появляются крысы, мыши и насекомые, возникают влага и плесень, а сами конструкции начинают перекашиваться и деформироваться.

При этом производители таких домов заявляли срок службы от 10 до 20 лет.

Стоимость модульного дома площадью от 30 до 60 квадратных метров в среднем составляет от 1,5 до 5 миллионов рублей. Таким образом, владельцы сталкиваются с серьезными проблемами уже через несколько лет после покупки жилья.

Эксперты связывают основные риски с нарушением строительных технологий, прежде всего при защите конструкции от влаги. Дополнительное воздействие оказывают осадки, ветер, конденсат и возможная деформация фундамента.