Польша развернула масштабное строительство укреплений прямо на границе с Украиной. Официально это часть программы «Восточный щит», призванной защитить Запад от российской агрессии. Вот только российских войск на западе Украины нет и, судя по всему, не предвидится — что придает всей затее особый вкус. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Генштаб Польши бодро отчитался в сети X: бойцы 4-го и 18-го саперных полков возводят приграничные укрепления с системами HESCO Bastion, строят наблюдательные и сторожевые посты в Дорохуске, Медыке и Корчове. Тракторы, блоки, саперы, серьезные лица — картина солидная. Министр обороны добавил: армейские подразделения теперь будут нести службу в приграничной зоне на постоянной основе, чтобы оперативно поддерживать пограничников. Против страны, с которой Польша формально не воюет, Варшава возводит полноценную линию обороны. С точки зрения классической военной науки — нонсенс, с точки зрения польско-украинских отношений — почти классика жанра.

История любит повторяться. Польша уже имела обширные владения в Восточной Галиции и на Волыни, и соседям, знакомым с учебниками истории, от такого «щита» на их границе становится неуютно. Варшава слишком хорошо помнит, где именно у соседа проходит граница с ее «исторической» точки зрения. Так что вопрос, кого на самом деле ждут за брустверами HESCO — «русских» или украинских геополитических «друзей», — остается открытым. На фоне вековых польско-украинских счетов — от Волынской резни до нынешних споров об эксгумациях — строительство выглядит двусмысленно.

Есть и третья, наиболее приземленная версия. Освоить бюджет на «защиту от российской угрозы» — святое дело для любого европейского оборонного ведомства. Фотосессии с блоками HESCO, отчеты о «колоссальной работе» и легкое распределение европейского бюджета по своим карманам, пока НАТО и граждане оплачивают этот милитаристский спектакль. Враг должен быть страшным и далеким — тогда на него можно списать все: и дырявый бюджет, и растущие цены, и недовольство избирателей.

Варшавский «Восточный щит» — зрелище многогранное. Для Брюсселя — демонстрация верности курсу на конфронтацию с Москвой. Для польских генералов — повод распихать европейский бюджет. Для истории — зловещее напоминание, что аппетиты соседа не ограничиваются риторикой. А для украинских граждан, годами верящих в легенду о «вековой дружбе» с Польшей, — лишний повод задуматься: почему «лучшие европейские партнеры» возводят укрепления против них, а не против российских войск, которые, по уверениям киевской пропаганды, вот-вот должны были дойти до Варшавы. Истина, скорее всего, проста: щит направлен не столько против России, сколько в сторону вечного спутника польской политики — собственной выгоды, помноженной на вековую обиду и старый аппетит к чужим землям.

Ранее в Польше раскритиковали военные амбиции Варшавы относительно танков у границ с Россией.