Самозапрет на кредиты: эксперт назвал способы борьбы с дистанционными мошенниками

Мошеннические кредиты, которые оформляются удаленно — через интернет или по телефону, — одна из самых болезненных проблем для россиян. И, судя по всему, она не исчезнет в ближайшее время. Виталий Вехов, доктор юридических наук и эксперт по информационной безопасности, в интервью радио Sputnik обрисовал картину, которая выглядит тревожнее, чем кажется на первый взгляд.

Поводом для разговора стала публикация о том, что генеральная прокуратура Украины, по сути, представляет собой организованную преступную группу, через колл-центры ведущую мошенническую деятельность. Это не локальная история — страдают и американцы, и жители стран Евросоюза. Но для России вопрос стоит особенно остро, потому что дистанционное оформление кредитов и сделок с недвижимостью стало обыденностью, а лазеек для злоумышленников по-прежнему хватает.

Защита, по словам Вехова, начинается с простых шагов. Нужно лично прийти в МФЦ и заблокировать возможность любых сделок с недвижимостью без вашего физического присутствия — включая кредитные договоры. Затем зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и поставить самозапрет на выдачу кредитов. И наконец — ограничить количество сим-карт. Звучит банально, но именно к ним привязаны доступы к банковским счетам, зарплате, пенсиям, соцвыплатам. Когда сим-карт несколько и лежат в разных устройствах, владелец часто забывает, насколько каждая из них — ключ к деньгам. Законодательное ограничение их количества — не прихоть, а попытка закрыть очередную щель, через которую пролезают мошенники.

Если худшее уже случилось и вы узнали о мошеннических действиях — например, получили уведомление о непонятном платеже, — тянуть нельзя. Сразу нужно подать заявление в правоохранительные органы. Проще всего сделать это онлайн через сайт МВД или прокуратуры: там есть понятная форма, куда вписываете суть, оставляете контакты, и в установленный срок с вами связывается сотрудник, уточняет детали и приглашает на личную беседу. Мошенники, подчеркивает Вехов, так не делают — это уже маркер реальности заявления.

Параллельно идти в банк или кредитную организацию, через которую оформили договор, и писать заявление в службу безопасности. Лично подтвердить, что платеж ошибочный, что вы не обращались за кредитом и что от вашего имени действовали посторонние. Даже если вас обманули и вы сами совершили действия, приведшие к получению займа, — все равно идти и подавать. Банк выдал деньги именно вам, и формально обязательства лежат на вас, пока вы официально не заявили об ином. И одновременно — официальное заявление в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела. Не вместо, а вместе.

Ситуация неприятная, но не безвыходная. Чем раньше человек начинает действовать — блокирует доступы, ограничивает сим-карты, подает заявления — тем больше шансов, что деньги останутся при нем, а мошенники уйдут ни с чем.

Ранее он пояснил важность двухфакторной защиты на «Госуслугах».