Онемение и перекос лица не случайность: организм может предупреждать об инсульте

Некоторые симптомы могут появляться перед инсультом и служить предупреждением о нарушении кровообращения мозга. Об этом изданию Terra рассказал нейрохирург Виктор Уго Эспиндола.

По словам врача, одним из таких состояний является транзиторная ишемическая атака. Она может сопровождаться внезапной слабостью или онемением одной стороны тела, асимметрией лица, нарушениями речи и зрения, головокружением и проблемами с равновесием.

Особенность транзиторной ишемической атаки заключается в том, что симптомы обычно проходят самостоятельно через несколько минут или часов. Однако временное улучшение не означает, что риск серьезного нарушения кровообращения полностью исчез.

Врач отмечает, что подобные эпизоды требуют медицинской оценки, даже если неприятные ощущения быстро прошли. По представленным данным, обследования, проведенные непосредственно во время такой атаки, не всегда выявляют патологические изменения.

При внезапном появлении подобных симптомов необходимо как можно скорее обращаться за экстренной медицинской помощью, поскольку отличить транзиторную атаку от инсульта самостоятельно невозможно.