Турнир по силовому экстриму «Железный человек» состоялся в Раменском

Сильнейшие тяжелоатлеты со всей страны приняли участие в турнире по силовому экстриму «Железный человек», который прошел в городском округе Раменское. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Примечательно, что силачи-экстремалы демонстрировали невероятные возможности и удивляли выносливостью. На стадионе «Леон Арена» собрались 10 представителей сценического экстрима, для которых были подготовлены зрелищные испытания с использованием различных предметов.

«Фестиваль силового экстрима проходит у нас в Подмосковье впервые, и я надеюсь, что он станет еще одной доброй традицией нашего региона. В планах — каждый год увеличивать масштабы наших спортивных мероприятий, привлекать как можно больше зрителей, особенно детей и молодежи. Желаю, чтобы для каждого сегодняшний фестиваль стал настоящим праздником спорта», — сказал первый заместитель Председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн.

Участники соревнований должны были поднимать легковой автомобиль весом 1300 кг, тянуть автобус на дистанцию 25 м, перебрасывать песочную гирю весом 30 кг через перекладину 5 м. Также тяжелоатлеты участвовали в эстафете с подъемом тяжелых предметов, устанавливали «камни Атласа» весом от 120 до 180 кг на специальные тумбы и перемещали бревна.

Хедлайнерами турнира были известные тяжелоатлеты-экстремалы: обладатель титула «Сильнейший человек России 2002», рекордсмен в тяге железнодорожного состава Вячеслав Максюта, обладатель титула «Сильнейший человек России 2007» Михаил Шивляков, обладатель титула «Сильнейший человек России 2004», рекордсмен Книги рекордов Гинесса Игорь Педан и восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге Михаил Кокляев.