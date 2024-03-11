Турнир в память о хоккеисте Евгении Папугине провели в Красногорске

День рождения русского хоккея совпал с празднованием Международного женского дня. Именно в этот день в 1898 году состоялся первый матч по хоккею с мячом по утвержденным правилам.

В этом году 8 марта состоялся традиционный турнир памяти Евгения Михайловича Папугина. Соревнования прошли на стадионе «Зоркий». Напомним, что Евгений Папугин является мастером спорта по хоккею с мячом. Он вошел в список лучших игроков сборной СССР/России за 40 лет участия в чемпионатах мира.

На стадионе собрались 8 команд из Подмосковья и показали качественную игру с великолепными результатами. Пьедесталы первенства заняли команды «МГУТУ», «Зоркий - Водоканал» и ХК «Бруски».

В торжественной обстановке также состоялось награждение ветеранов команды «Зоркий» мастеров благодарственными письмами за вклад в развитие спорта на территории городского округа Красногорск.