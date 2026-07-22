Дачники, не закрывайте теплицу в июле: садовод объяснил, как погубить урожай в Подмосковье за одну ночь

Многолетние дебаты дачников о том, надо ли на ночь закрывать теплицу, не затихают. Одни считают, что это единственный способ сохранить тепло, другие убеждены, что без свежего воздуха растения гибнут. Кто прав и как быть в июле, когда ночи теплые, а дни знойные, REGIONS разъяснил садовод Борис Воронович.

Почему июльская теплица не должна быть герметичной

Согласно данным Гидрометцентра, в июле ночная температура в Подмосковье не опускается ниже +11–16 °C. Для тепличных культур — томатов, огурцов, перцев и баклажанов — такие показатели вполне комфортны, холода они не боятся. Гораздо серьезнее угроза в другом: в закрытой теплице стремительно растут влажность и застой воздуха.

Именно в таких условиях грибки и бактерии чувствуют себя идеально. Влага, скапливающаяся на листьях и стеблях, — прямая дорога к фитофторе, особенно у томатов. Если теплица проветривается, воздух движется, капли испаряются, и риск заболеваний резко падает.

«Закрытая теплица в июле — это как закрытая комната без вентиляции. Растения „задыхаются“, влажность зашкаливает, и болезни приходят быстрее, чем вы успеете заметить. Достаточно одного дня с открытыми дверями, чтобы увидеть разницу: листья становятся суше, растения выглядят бодрее, а завязей больше», — объясняет Борис Воронович.

Есть ли ситуации, когда закрыть все-таки нужно

Исключения есть, но они редки. Если синоптики предупреждают о ночных заморозках ниже +10 °C или о плотных холодных туманах, двери можно прикрыть. Однако для июля такие условия в Подмосковье нетипичны — это скорее августовская угроза, когда ночи становятся прохладнее, а разница между дневной и ночной температурой заметнее.

Тем, у кого установлены автоматические термоприводы, повезло вдвойне: техника сама регулирует микроклимат. При +26 °C она открывает окна, при +22 °C — закрывает. Но даже она, скорее всего, в июле будет держать теплицу открытой.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Что делать, если вы не можете приезжать каждый день

Для многих дачников, которые появляются на участке раз в неделю, решение простое: оставлять теплицу открытой на все время отсутствия. Постоянная циркуляция воздуха предотвращает перегрев и защищает от болезней. Единственное, о чем стоит позаботиться, — чтобы в теплицу не пробрались животные, а для защиты от насекомых можно использовать сетки.

«Если вы не можете каждый день открывать и закрывать теплицу, просто оставьте ее открытой. В июле это безопасно и даже полезно. Растения не замерзнут, а вот от жары и духоты открытая теплица их спасет. И обязательно предусмотрите защиту от ветра — сильные порывы могут повредить растения», — подводит итог Борис Воронович.

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