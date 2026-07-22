«Богу важно сердце, а не платок»: религиовед объяснил, откуда взялся обычай покрывать голову в храме

Российский религиовед Евгений Игнатенко объяснил, что традиция покрывать голову в храме изначально была не религиозным, а социальным маркером, и сегодня церковь относится к платку скорее как к благочестивому обычаю, а не строгому требованию, передает REGIONS .

По словам эксперта, корни обычая уходят в античность и ветхозаветные времена. В древности покрытая голова указывала на статус замужней женщины, которая принадлежала мужу, и появиться без платка на людях считалось неприличным. Длинные одежды и юбки были единственно возможным вариантом женского гардероба — брюк попросту не существовало. Этот бытовой культурный код позже интегрировался в церковную практику и наполнился новым смыслом, став символом скромности и уважения к святыне. Однако речь идет именно о традиции, а не о догмате.

«Если вы пришли в храм без платка, потому что забыли его или у вас его просто нет, это не повод разворачиваться и уходить. Богу важно состояние вашего сердца, а не наличие головного убора. Внешний вид должен быть прежде всего приличным и не вызывающим», — пояснил Игнатенко.

Он призвал разделять личное благочестие и агрессию со стороны других прихожан. Многие опасаются столкнуться с резкими замечаниями из-за отсутствия платка или надетых джинсов, однако наилучшая реакция на подобные выпады — спокойное достоинство. Религиовед посоветовал вежливо отвечать, что Патриарх Кирилл благословляет находиться в храме без платка, если человек пришел с открытым сердцем помолиться. Эксперты сходятся во мнении, что сегодня церковь проявляет лояльность к дресс-коду: если стоит выбор — пойти в храм в брюках или не пойти вовсе, нужно идти, ведь сдержанная одежда действительно помогает внутренне собраться.