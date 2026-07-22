Полиция Одинцовского городского округа выясняет обстоятельства нападения собаки породы акита на семилетнего ребенка в деревне Дубцы. Хозяин питомца уже установлен, им оказался 73-летний местный житель, выгуливавший животное без намордника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По данным ведомства, в Успенский отдел полиции обратился отец мальчика. Он рассказал, что сын гулял в поле неподалеку от дома, когда к нему подбежала собака и покусала его. Ребенка доставили в больницу с укушенными ранами, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Личность владельца животного оперативно установили. Как выяснилось, мужчина 1951 года рождения вывел акиту на прогулку без намордника. В пресс-службе отметили, что по окончании лечения пострадавший будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу. После определения степени тяжести вреда здоровью действиям хозяина собаки дадут уголовно-правовую оценку.